الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تكليف جمال سوسة للقيام بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية

جامعة بنها
جامعة بنها

وافق الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، على صدور عدد من القرارات الأكاديمية والإدارية، وذلك في إطار خطة الجامعة لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية.

جاء ذلك خلال رئاسة "السعيد"، اجتماع مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بعمل رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور محمد صفي الدين خربوش، وزير الشباب الأسبق، والدكتورة ميرفت الديب، الأستاذ بكلية التربية جامعة بنها، والمهندس محمد الشريف، رئيس مجلس أمناء مدينة العبور، والدكتور محمد القوصي، رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق، وعبر تقنية الـTeams  الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ.

وتضمنت القرارات تكليف الدكتور جمال سوسة الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري ورئيس جامعة بنها السابق للقيام بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية حتى 31/ 7/ 2024، وتكليف الدكتور سليمان مصطفى الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق للقيام بأعمال نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية، حتى نفس المدة، وكذلك تكليف سامية عبدالحميد، أمين عام جامعة بنها السابق للقيام بأعمال أمين عام جامعة بنها الأهلية وأمانة سر مجلس الأمناء حتى نفس المدة.

من ناحية أخرى وجه مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية الشكر للدكتور عوض الله سليمان، مدير عام المدن الجامعية بجامعة بنها الحكومية، على ما قدمه خلال فترة عمله قائمًا بعمل أمين عام الجامعة الأهلية.

الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور محمد صفي الدين خربوش الدكتور محمود محيي الدين الدكتور محمود مسلم الدكتور محمود محيي الدكتور جمال سوسة

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