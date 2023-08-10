الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يقرر النزول بدرجات القبول للثانوية الفنية

محافظ القاهرة ووكيل
محافظ القاهرة ووكيل تعليم العاصمة

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني (صناعي، تجاري، فندقي، زراعي) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالدرجات  بعد مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وكان شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حفل تدشين مبادرة (طاقة موهبة) التى بدأتها المحافظة من حى الأسمرات لتنطلق في جميع المناطق التي تم تطويرها كالخيالة، والمحروسة، وأهالينا ومعًا وتستمر لمدة شهر بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين وعدد من الجمعيات الأهلية.

التعليم الفنى النزل بدرجات القبول تعليم العاصمة محافظ القاهرة محافظة القاهرة

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