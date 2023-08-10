الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آخر استعدادات مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ32

مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية

عقد القائمون على تنظيم مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ32، جلسات يومية؛ للوقوف على آخر الاستعدادت الخاصة بالحدث الغنائي الأول بدار الاوبرا المصرية، وذلك تحت رئاسة خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، وتحت رعاية نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وعلمت "الدستور"، أن دار الأوبرا المصرية تقوم بتطوير مسرح النافورة بأحدث التقنيات العالمية الحديثة، لتكون جاهزة لاستقبال الجمهور العربي من مختلف الجنسيات، على أن يتم تطوير عدد من المنشآت الأخرى في مختلف المحافظات ليشهد المهرجان تنوعًا جماهيريًا كبيرًا.

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان أسماءً غنائية جديدة هذا العام، إلى جانب الأسماء العربية الكبيرة التي تحرص على التواجد في مصر سنويًا للقاء جمهور دار الأوبرا.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء خلال الأيام المقبلة، حيث ينطلق المهرجان في الـ 20 من أكتوبر المقبل ويستمر حتى 1 نوفمبر.

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