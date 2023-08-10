الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 3 مخازن مواد غذائية غير مرخصة والتحفظ على 10 أطنان دقيق وفول مجروش بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بقيادة عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، تشكيل حملة مشتركة من إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، وإدارة تموين شبين القناطر، وذلك فى إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وبحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 2 طن دقيق مجهول المصدر، كما تم ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وبحوزته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 792 ألف قطعة حلوى مجهول المصدر.

وتابعت المديرية، أنه أيضا تم ضبط مخزن مواد غذائية وبحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات 8 أطنان فول مجروش مجهول المصدر، وتم تحرير محضر جنح لـ 2 مستودع غاز للغلق في أوقات العمل المصرح بها، و2 مستودع آخرين لعدم الإعلان عن الأسعار وضوابط التوصيل للمنازل، ومحضر جنح لمستودع لعدم الانتظام في القيد، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة للتصرف.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة التجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية التحفظ على المضبوطات الإجراءات القانونية

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