الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس مجلس السيادة يعود للسودان بعد جولة خارجية

مالك عقار اير 
مالك عقار اير 

عاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار اير،  للسودان صباح اليوم،  بعد جولة خارجية استغرقت عدة أيام زار خلالها العديد من الدول، رافقه خلالها وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج وعدد من المسؤولين بالدولة.

وأوضح السفير غانم بخاري عضو الوفد المرافق في تصريح صحفي بمطار بورتسودان أن جولة  نائب رئيس مجلس السيادة، شملت العديد من الدول شرح من خلالها تفاصيل تمرد قوات الدعم السريع والانتهاكات التي ارتكبتها من نهب وسلب وترويع للمواطنين واستخدام مساكنهم والتعدي على مرافق الدولة الخدمية.

 واكد "بخاري"، أن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له حققت نجاحا كبيرا تمثل في تأكيد الدول التي زارها على شرعية القوات المسلحة السودانية باعتبارها المؤسسة الوطنية والقومية المسؤولة عن تحقيق الامن والسلام في السودان.

وأكد السفير بخاري ان الجولات الخارجية نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق اجهضت العديد من المؤامرات التي كانت تحاك ضد السودان وتهدف الى تدخلات سياسية وعسكرية، مشيرا إلى أنه أكد لجميع الرؤساء والمسؤولين الذين التقاهم ان حكومة السودان لم تختار الحرب وأنها حريصة على تحقيق الامن والسلم متى ما وضع المتمردين السلاح.

 ولفت بخاري ان عودة نائب رئيس مجلس السيادة لبورتسودان تأتي  للوقوف والإشراف على الأداء الحكومي، وتعزيز دور الجهاز التنفيذي و تقديم الخدمات ومعالجة جميع الجوانب لتعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات لتحسين أدائها.

 

السودان مطار بورتسودان قوات الدعم السريع السلام بورتسودان

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