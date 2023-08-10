إصابة 7 فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى بالشرقية

أصيب 7 أشخاص من محافظة الشرقية، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص، بدائرة مركز منيا القمح، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى السعديين المركزى كل من “حمود.ع.ال”، 29 سنة، مصاب بكدمات بالساق اليسرى، و“محمد.ع.م”، 20 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، و“أحمد.س.”، 15 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، و“أحمد.س.”، 15 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و“محمد.ع.م”، 20 سنة، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، و"كريم.و.إ"، 18 سنة، مصاب بخلع بمفصل الكتف الأيسر، و“محمد.م.م”، 32 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و“خالد.م.ع ” 28 سنة، مصاب بكدمة بالرأس، جميع المصابين مقيمين قرية ميت سهيل، دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتبين إصابتهم في وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الإقليمى “ بلبيس - الصنافين”.

وتم نقلهم عن طريق مرفق الإسعاف لمستشفى السعديين المركزى لتلقى العلاج اللازم، فيما قرر المستشفى تحويل المصاب الأخير لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق.