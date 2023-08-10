الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اجتماع في "الإسكان" لمتابعة موقف توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الغربية بالإسكندرية

سيد إسماعيل، نائب
سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروع عملية توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وذلك بحضور قيادات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) واستشاري المشروع، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة موقف المشروعات المختلفة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات للإسراع في معدلات التنفيذ والاستفادة منها.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروع يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية من 462 ألف م3/يوم : 630 ألف م3/يوم، ورفع كفاءة المحطة من المعالجة الأولية إلى المعالجة الثنائية، ومعالجة الحمأة الناتجة من المحطة باستخدام الهواضم، وتحسين الوضع البيئي، وتوليد طاقة كهربائية.

وقال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية: تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع أطراف تنفيذ المشروع بغرض الإسراع من وتيرة تنفيذ التجهيزات تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تواجه تنفيذ المشروع.

وعرض المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مع استشاري المشروع، آلية تنفيذ المشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، حيث تم الانتهاء من إعداد التصميمات الابتدائية والتفصيلية ومستندات الطرح وتم طرح الأعمال، وفي انتظار تقديم العروض من قبل المقاولين لتنفيذ المشروع.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف الصرف الصناعي بمحافظة الإسكندرية بغرض متابعة التزام المصانع بالقوانين المنظمة فيما يخص معالجة الصرف الصناعي الناتج من المصانع للحفاظ على كفاءة التشغيل والصيانة بمحطات المعالجة، حيث استعرض ممثلو الجهاز التنظيمي خصائص الصرف الصحي الخام والصرف الصناعي من واقع النتائج التاريخية وبعض النتائج الحالية لمدخل محطة معالجة التنقية الغربية وبعض نقاط شبكات التجميع.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق الجهاز التنفيذي لمياه الشرب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجهاز التنظيمي لمياه الشرب الجهاز التنفيذي الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان

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