الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 633 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

الخوذة
الخوذة

شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت الحملات عن تحرير 633 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

حملات مرورية قائدي الدراجات النارية ارتداء الخوذة

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