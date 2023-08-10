الحكومة توافق على تحويل مسار خطوط الضغط العالى بحدائق الأهرام إلى مسار آخر

أخطرت الحكومة النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالموافقة على طلبه الخاص بتحويل مسار خطوط الضغط العالى المارة داخل الكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام - حى الهرم إلى مسار آخر خارج الكتلة السكنية بطريق الواحات.



جاء ذلك فى رد رسمى من محافظة الجيزة، مؤكدة على أنه فى ضوء طلب النائب هشام حسين بشأن الموافقة على مقترح نقل مسار خطوط الضغط العالى المارة داخل الكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام - حى الهرم إلى مسار أخر خارج الكتلة السكنية بطريق الواحات وذلك استكمالاً لما يتم من تطوير بالمنطقة وحفاظ على حياة المواطنين ولتعليم الاستفادة من اراضي الدولة فقد ورد الرد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء.



وتضمن الرد بأن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بدراسة الخطوط الهوائية المارة بالكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام، حيث تبين مرور الخطوط الهوائية التالية : الخط الهوامي ( هضبة / حدائق اكتوبر ) جهد ۲۲۰ ك . ف ، بطول ( 7 كم ) تقريبا . الخط الهراسي ) جنوب / عضبة ) جهد ٢٢٠ ك . ف ، بطول ( ٧ كم ) تقريباً . أبو غالب هرم / جيزة ) جهد ۲۲۰ ك . ف ، بطول ( ٧ كم ) تقريبا حيث تصل بمجموع أطوالها الى ( ٢١ كم ) تقريباً بالتكلفة التقديرية المتوقعة تصل إلى ٥۲۵۰ جنية (خمسة مليارات ومانشان و خمسون مليون جنيه تقريبا ).



ولفت إلى أنه من خلال هذه التكلفة سيتم العمل على توفير مسارات للكابلات وتخصيص قطع الأراضي اللازمة لإقامة محطات السكاكين وأبراج النهاية واستخراج كافة التصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ أعمال التحويل إلى كابلات أرضية.