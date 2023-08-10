الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": المجلس الانتقالى فى النيجر يعلن تشكيل حكومة جديدة

المجلس الانتقالي
المجلس الانتقالي في النيجر

أعلن المجلس الانتقالي في النيجر عن تشكيل حكومة جديدة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقالت القناة إن الحكومة الجديدة يترأسها علي الأمين زين، وتتكون من 21 وزيرا، فيما تم تعيين:-

  • الفريق ساليفو مودي وزيرا للدفاع بالحكومة الجديدة.
  • باكاري ياو سانجار وزيرا للخارجية بالحكومة الجديدة.

واستولى. الأربعاء قبل الماضي، عدة أشخاص في النيجر على الحكم، بعد احتجاز الرئيس محمد بازوم، ووزير داخليته، وسط رفض من الاتحاد الإفريقي وعدد من الدول الأوروبية لهذا الأمر.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة بـ"إيكواس"، قد عقدت، الأحد الماضي، قمة طارئة في نيجيريا، أعلنت فيها فرض سلسلة عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر، وبدأتها نيجيريا بالفعل حيث أوقفت تصدير الكهرباء ما تسبب في قطع التيار الكهربائي في النيجر.

ساليفو مودي المجلس الانتقالي في النيجر النيجر القاهرة الإخبارية الأمين زين محمد بازوم الدول الأوروبية الاتحاد الافريقى

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