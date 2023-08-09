سامح عيد لـ"الشاهد": فكرة التكفير بدأت من حسن البنا مؤسس الإخوان

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن حسن البنا كانت له أدوار خطيرة منها اغتيال النقراشي باشا رئيس وزراء مصر الأسبق، واغتيال ملك اليمن واثنين من الحرس.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن فكرة التكفير الذي تنتهجه جماعة الإخوان بدأ من مؤسسها حسن البنا.

وتابع: "حسن البنا كان يقول للإخوان كونوا 300 كتيبة وأغزوا بكم العالم وقال إن هذا قريبًا جدًا".

واستكمل: "ناس كثيرة تعتقد أن حسن البنا قُتل بسبب النقراشي باشا، لكن هناك جريمة أكبر متعلقة بما حدث في اليمن في عام 1948".

وواصل: "حسن البنا كان يريد استقطاب العرب وينشر الدعوة في العالم العربي"، مشيرًا إلى أن دور حسن البنا في اليمن كان أكثر خطورة من اغتيال النقراشي باشا، مؤكدًا أن البنا أصدر الأوامر باغتيال الإمام يحيى ملك اليمن واثنين من الحرس الخاص به.

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "اكسترا نيوز" في الجزء الثاني لتوثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.