الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا.. تفاصيل مصرع 11 شخصًا فى حريق بمبنى بدار ذوى الاحتياجات الخاصة

حريق في مبنى بدار
حريق في مبنى بدار ذوى الاحتياجات الخاصة بفرنسا

لقي أكثر من 11 شخصا حتفهم في حريق شب بدار لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقيين في شمال شرق فرنسا، بعد تأكيد النائب العام عدد القتلى بعد أن أمضى رجال الإطفاء ساعات في تمشيط المبنى المدمر.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد تم تعيين الحافلة الخاصة في Wintzenheim في Haut-Rhin ، بالقرب من كولمار، وقال اللفتنانت كولونيل فيليب هاويلر من خدمة الإطفاء إنه تم العثور على الجثث في الطابق الأول من المبنى وتم التعرف عليها بواسطة طائرات بدون طيار.

وأضاف هويلر: "من الصعب أن نقول في هذه المرحلة كيف بدأ الحريق أو كيف انتشر بهذه السرعة وبكثافة. تمكن بعض الأشخاص من الطابق الأول من الفرار، لكن معظم الذين فروا كانوا من الطابق الأرضي".

وحاول رجال الدرك والإطفاء إخراج الجثث من المبنى، وهي مهمة معقدة لأن أكثر من نصف المبنى قد دمر.

وقال هاويلر: "وصلنا بسرعة، في غضون ربع ساعة، وانتشر الحريق في جميع أنحاء المبنى"، "هرب 17 شخصًا ولكن للأسف، نظرًا للوضع، كان 11 شخصًا لا يزالون في المبنى ولم يكن من الممكن اتخاذ أي إجراء بشأنهم.

وقال إنه بالنظر إلى ضراوة الحريق، فمن المرجح أن الضحايا كانوا قد لقوا حتفهم بحلول وقت وصول رجال الإطفاء.

 وأضاف أن استعادة جثثهم كان معقدًا بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالجيت، "تمكن كل شخص من الطابق الأرضي من الفرار ولكن لم يتمكن كل شخص في الطابق الأول من الوصول إلى المخارج."

وأكدت ناتالي كيلفاسر، نائبة المدعي العام في كولمار، مقتل 11 شخصًا في الحريق. وُصف الضيوف بأنهم يعانون من "إعاقات عقلية طفيفة".

قال المدعي العام إن مالك الغوت الذي لم يذكر اسمه، والذي كان يعيش في الجهة المقابلة ، كان يخضع للاستجواب من قبل المحققين، لكن من السابق لأوانه تحديد كيفية اندلاع الحريق أو ما إذا كان العقار يتوافق مع لوائح السلامة.

 

حريق مبنى شرق فرنسا تمشيط المدمر

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