الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح عيد يكشف لـ"الشاهد" طرق استقطاب الإخوان للأطفال بالمساجد

سامح عيد
سامح عيد

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه قضى 22 عامًا داخل جماعة الإخوان، لافتًا إلى أنه أثناء فترة طفولته المسجد كان عبارة عن إخوان وسلفيين، لكن الإخوان كانوا ينجحون في استقطاب الأطفال.

وأضاف عيد، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في البداية الأمر يكون عاديًا جدًا، تلاقي المهندس والطبيب من جماعة الإخوان قاعدين بيتكلموا معاك ويلعبوا".

وتابع "بعد فترة تلاقيه شدك ويقولك متقولش لوالدك أو والدتك الكلام ده وأنا في أولى إعدادي ويأخدك من الجامع للعمل في الجماعة".

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" في الجزء الثاني لتوثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.

سامح عيد الشاهد الإخوان جماعة الإخوان برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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