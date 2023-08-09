سامح عيد يكشف لـ"الشاهد" طرق استقطاب الإخوان للأطفال بالمساجد

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه قضى 22 عامًا داخل جماعة الإخوان، لافتًا إلى أنه أثناء فترة طفولته المسجد كان عبارة عن إخوان وسلفيين، لكن الإخوان كانوا ينجحون في استقطاب الأطفال.

وأضاف عيد، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في البداية الأمر يكون عاديًا جدًا، تلاقي المهندس والطبيب من جماعة الإخوان قاعدين بيتكلموا معاك ويلعبوا".

وتابع "بعد فترة تلاقيه شدك ويقولك متقولش لوالدك أو والدتك الكلام ده وأنا في أولى إعدادي ويأخدك من الجامع للعمل في الجماعة".

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" في الجزء الثاني لتوثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.