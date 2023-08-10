الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 10-8-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يهتم المسلمون بقراءة دعاء وأذكار الصباح في بداية اليوم؛ طلبًا للرزق والتقرب إلى الله، وهناك صيغ مختلفة لـ دعاء وأذكار الصباح وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية ، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 10-8-2023. 

 

دعاء الصباح 

اللّهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

 اللّهم أهدني وسددني، اللّهم إنّي أسألك الهدى والسداد. اللّهم يا مُقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك. 

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اللّهم إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سَخطك. 

اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول.

 اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً. اللّهم إنّي أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

 من دعاء الصباح .. اللّهم إنّي أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة.

من دعاء الصباح .. اللّهم إنّي أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلّا الله العظيم الحليم ، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله ربُ السماوات وربُ الأرض وربُ العرش الكريم.

اللّهم إنّي أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما إستعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتَ المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلّا بالله، اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً وأعوذ بك من علم لا ينفع.

 اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللّهم إنّي أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري ومن شر لساني، ومن شر قلبي .. 

اللّهم إنّي أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعلية والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصم والبكم والجنون والجزام والبرص وسيء الأسقام.

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