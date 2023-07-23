الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الإفتاء" توضح حكم صرف جزء من زكاة المال فى شراء سلع للفقراء

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها نصه: ما حكم صرف جزء من زكاة المال في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين؟. 

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، إن الأصل في الزكاة أن تخرج من نفس المال المُزَكَّى، وأجاز الأحناف إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء. 

وأضافت دا الإفتاء المصرية: “ومن ثَمَّ فإخراج جزء من مال الزكاة في صورة سلع غذائية تعطى للفقراء والمحتاجين عملٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولكن على الْمُزَكِّي أن ينظر إلى الأنفع للفقراء فيخرجه”.

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