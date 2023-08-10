الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طب بيطرى المنوفية يضبط 400 كيلو لحوم فاسدة فى حملة مكبرة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تمكنت لجنة من الطب البيطري بمحافظة المنوفية، من ضبط 400 كجم لحوم بلدية ومفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة مكبرة على المحلات التجارية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، بتكثيف وإحكام الرقابة على الأسواق. 

ومن خلال لجنة مسائية برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم والدكتور مادح الشرقاوي، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ممثله محمد خليفة، تم ضبط لحوم بلدية ولحوم مفرومة وكبدة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالى وزن 400 كجم، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين بالتعاون مع المحليات والداخلية، لضبط المخالفات الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه والعبث بحياة المواطنين على أرض المحافظة.

إتخاذ الإجراءات القانونية إحكام الرقابة علي الأسواق الرقابة على الأسواق المحلات التجارية تشكلت لجنة

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