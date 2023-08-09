الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الدماطى ينضم للجنة تحكيم الفرصة فى رابع الحلقات التنافسية

محمد الدماطي
محمد الدماطي

حلّ محمد الدماطي، رئيس شعبة الألبان في غرفة الصناعات الغذائية المصرية، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ضيفًا بلجنة التحكيم في رابع حلقات برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي المُذاع على قناة "ON".

كما شغل منصب نائب العضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" بين عامي 2010 و2016 ومديرًا للتخطيط والمتابعة بها بين عامي 2004 و2010، وحصل محمد الدماطي على بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 2004 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويتنافس في حلقة اليوم 3 شركات أمام لجنة تحكيم الفرصة مع لميس الحديدي، وتتكون لجنة التحكيم من 4 أعضاء دائمين وعضو خامس يتغير مع مرور الحلقات كضيف شرف.

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية، والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية، ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة برنامج الفرصة محمد الدماطي الفرصة مع لميس الحديدي لجنة تحكيم برنامج الفرصة

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