الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شعيب يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة مرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المخطط الاستراتيجى لمدينة مرسي مطروح تمهيدا لاعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزير الإسكان. 

وأوضح محافظ مطروح، أن ذلك جاء بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على المخطط، مؤكدا أن اعتماد المخططات الاستراتيجية يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت المهندسة أمل عرفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، إنه جارى العمل بالمخطط الاستراتيجى لمدينتى النجيلة وسيوة وتحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة العلمين بعد إضافة مساحة ٢٧٨ فدان للحيز العمراني.

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IMG-20230809-WA0099
IMG-20230809-WA0098
IMG-20230809-WA0098
الهيئة العامة للتخطـيط العمرانـى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المخطط الإستراتيجي تحقيق التنمية المستدامة مدينه مرسي مطروح مرسى مطروح مدينة العلمين محافظ مطروح

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