الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالمحلة الكبرى، وذلك بحضور المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

وتفقد محافظ الغربية، خلال جولته أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث يتم عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، بما في ذلك تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه، إلى جانب تطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال تطوير إعادة تأهيله الجارى تنفيذها بالمحلة الكبري الدكتور طارق رحمي إعادة تأهيل صرف مياه الأمطار

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