مالكوم والدوسرى يقودان هجوم الهلال أمام الشباب بالبطولة العربية

أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره ومواطنه الشباب في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة العربية "كأس الملك سلمان".

ويقود مالكوم، صفقة الهلال الجديدة وسالم الدوسري هجوم الفريق في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل الهلال على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

وسط الملعب: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو، روبن نيفيز.

الهجوم: ميشيل ديلجادو، مالكوم، سالم الدوسري.

فيما جاءت دكة بدلاء الهلال على النحو الآتي: حبيب الوطيان، أحمد سعود أبو راسين، محمد جحفلي، محمد الخبيري، حمد اليامي، محمد البريك، ناصر الدوسري، متعب المفرج، أندريه كاريلو، سعد الناصر، محمد القحطاني، عبدالله الحمدان، عبدالله رديف.

ويلتقي الفائز من مباراة الهلال والشباب مع الفائز من مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي والتي تجري أحداثها الآن والنتيجة تشير إلى تقدم النصر بهدف دون رد.