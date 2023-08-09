من مدينة الألغام إلى مدينة الأحلام .. إنجازات مدينة العلمين الجديدة (إنفوجراف)

تشهد مدينة العلمين الجديدة أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط «مهرجان العلمين الجديدة 2023» ويشمل فعاليات فنية ورياضية، حيث لُقبت المدينة بـ«درة البحر المتوسط».

ويستعرض "الدستور" أبرز الإنجازات في العلمين الجديدة التي تحولت من مدينة يوجد بها نحو 20 مليون لغم إلى مدينة سياحية تستقطب السائحين من كافة دول العالم.

ويمكن لمدينة العلمين الجديدة أن تستوعب 3 ملايين شخص، كما أنه تم توفير 10 آلاف شقة إسكان اجتماعي لمتوسطي الدخل، ووجود أكبر محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، بجانب ممشى سياحي طوله حوالي 18 كيلو مترًا.