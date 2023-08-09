الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المجلس العسكرى فى النيجر يتهم فرنسا بـ"اختراق" المجال الجوى

النيجر
النيجر

اتهم المجلس العسكري في النيجر، فرنسا "باختراق" المجال الجوي، مشيرًا إلى أن طائرة فرنسية أقلعت من تشاد تسببت في قطع الاتصالات لساعات.

وأوضح المجلس العسكري في النيجر، أن فرنسا أطلقت سراح 16 إرهابيًا بشكل منفرد لتهديد الأمن.

وتابع: فرنسا متورطة في هجمات لزعزعة الاستقرار بالبلاد، متهمًا إياها بإطلاق سراح "إرهابيين" لتنفيذ عمليات ضده.

ويواجه الرئيس النيجيري بولا تينوبو رد فعل عنيف في الداخل بسبب تهديده باستخدام القوة العسكرية لعكس الانقلاب في النيجر المجاورة.

طائرة فرنسية تشاد قطع المجال الجوي الاتصالات

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المجلس العسكرى فى النيجر يتهم فرنسا بـ"اختراق" المجال الجوى

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