الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل وفد كلية اللاهوت مجمع المثال المسيحي

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد كلية اللاهوت مجمع المثال المسيحي للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور كلا من القس كمال لطفي رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجمع المثال المسيحي بمصر، والدكتور نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا، والدكتور هاني سميح نائب المدير وعميد الكلية، ورضا عزت المستشار الإعلامي للكلية، على هامش الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية بسوهاج.

ورحب محافظ سوهاج بالوفد، وتناول اللقاء التعريف بالكلية وأبرز أهدافها، كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن أبرز الإنجازات والمشروعات التي شهدتها سوهاج خلال الفترة الماضية، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والخطط الاستثمارية السنوية، والتي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات .

وأعرب الوفد عن خالص شكرهم للمحافظ على حفاوة الاستقبال، مشيدا بما تشهده المحافظة من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، وفي نهاية اللقاء قام أعضاء الوفد بإهداء المحافظ درع الكلية، تقديرا لجهوده التنموية بمحافظة سوهاج والتى أصبحت ملموسة لجميع المواطنين.

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