الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

23 أغسطس.. انطلاق فعاليات برنامج «InnovEgypt» لتأهيل الطلاب والخريجين

جريدة الدستور

يُعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن فتح باب التسجيل في معسكرات الأسبوع الرابع من برنامج “InnovEgypt” لبناء قدرات الطلاب والخريجين في مجال الإبداع وريادة الأعمال علي أن يكون آخر موعد للتسجيل يوم 13 أغسطس.

ويُنظم المعسكر خلال الفترة من 23 إلى 28 أغسطس في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والمنوفية وبنها.

ويستمر التدريب لمدة 44 ساعة، منها 25 ساعة تفاعلية بواقع خمس ساعات يوميًا ويتطلب البرنامج الحضور أول يومين فقط في أحد مقرات مراكز إبداع مصر الرقمية.

ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

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