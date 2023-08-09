إجلاء المدنيين والسياح من هاواى بسبب حرائق الغابات

حرائق الغابات في هاواي التي أججتها الرياح الشديدة، أدت إلى إحراق العديد من المباني وأجبرت على الإجلاء وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المجتمعات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حيث كافح رجال الإطفاء للوصول إلى بعض المناطق التي قطعتها الأشجار وخطوط الكهرباء.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن إعصار دورا، الذي كان يمر إلى جنوب سلسلة الجزر على مسافة آمنة تبلغ 500 ميل (805 كيلومترات)، كان مسئولًا جزئيًا عن هبوب رياح تزيد عن 60 ميلًا في الساعة (97 كيلومترًا في الساعة) أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي مع حلول الليل، وهزت المنازل وأوقفت طائرات الهليكوبتر لمكافحة الحرائق.

وأصدر القائم بأعمال الحاكم سيلفيا لوك، إعلانًا طارئًا نيابة عن الحاكم جوش جرين، الذي يسافر، وقام بتنشيط الحرس الوطني في هاواي، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

كانت فرق الإطفاء في ماوي تكافح حرائق متعددة مركزة في منطقتين: الوجهة السياحية الشهيرة في ويست ماوي ومنطقة جبلية داخلية.

صعوبة تحديد الخسائر

قالت المتحدثة باسم مقاطعة ماوي، ماهينا مارتن، في مقابلة هاتفية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إنه لم يُعرف على الفور عدد المباني التي احترقت.

أكدت مارتن أنه بسبب هبوب الرياح، لم تتمكن المروحيات من إلقاء المياه على الحرائق من السماء - أو قياس أحجام أكثر دقة للحرائق - وكان رجال الإطفاء يواجهون طرقًا مسدودة بالأشجار المتساقطة وخطوط الكهرباء أثناء عملهم في الحرائق الداخلية.

أفادت شركة Hawaiian Electric مساء الثلاثاء بأن حوالي 13000 عميل في ماوي واجهوا انقطاع الكهرباء.

قالت مارتن: "إنه بالتأكيد أحد أكثر الأيام تحديًا لجزيرتنا، نظرًا لوجود حرائق متعددة وعمليات إجلاء متعددة في مناطق مختلفة من المقاطعات".