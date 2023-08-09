تقرير: باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار هذا الصيف

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية اليوم الأربعاء، عن مستجدات مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نيمار وفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية منذ أيام طلب بشكل رسمي الرحيل عن باريس، في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وقالت صحيفة “آس”، إن باريس سان جيرمان لن يقبل بأقل من 150 مليون يورو لبيع نيمار ولكن قد يقبل بخروجه على سبيل الإعارة مع إجبارية الشراء.

وكان نيمار قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017، قادمًا من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

يأتي ذلك في أعقاب اقتراب رحيل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من برشلونة، وانضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الحالي.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد توصل لاتفاق مع عثمان ديمبيلي بشأن الحصول على خدماته في الصيف، على أن يتم تفعيل بند الشراء في عقده، والذي يبلغ قيمته 50 مليون يورو.