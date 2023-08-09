إخماد حريق فى برج سكنى بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب ببرج سكني مكون من 11 طابقا بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم دون وقوع إصابات.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق ببرج سكني بمنطقة باغوص، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف.

تبين أن الحريق شب بالطابق الثالث ببرج سكني مكون من 11 طابقا، وتم التعامل مع الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها لباقي الطوابق، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.