الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق فى برج سكنى بالفيوم

جريدة الدستور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب ببرج سكني مكون من 11 طابقا بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم دون وقوع إصابات.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق ببرج سكني بمنطقة باغوص، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف.

تبين أن الحريق شب بالطابق الثالث ببرج سكني مكون من 11 طابقا، وتم التعامل مع الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها لباقي الطوابق، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حريق شرطة النجدة منطقة باغوص برج سكني سيارات الحماية المدنية الحريق

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تقرير تفريغ الكاميرات بغرق 3 شقيقات بمياه النيل بالمعادى

الشهود في اعتداء مدمن على شقيقته بالمعصرة: "سحلها وجرها من شعرها"

إخماد حريق فى برج سكنى بالفيوم

مفاجأة من "التعليم" حول ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

قرار من النيابة بشأن انقلاب سيارة سيدة فى المقطم

6 عروض للتعاقد مع أحمد قندوسي.. ولجنة التخطيط بالأهلي تُطالب اللاعب بحسم موقفه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟