فايزة محمود تتوج بذهبية بطولة السعودية الدولية للطاولة

توجت فايزة محمود، لاعبة منتخب تنس الطاولة البارالمبى بالميدالية الذهبية، في بطولة السعودية الدولية، وذلك بعد تحقيق المركز الأول والفوز على منافستها لاعبة نيجيريا بنتيجة 3/1، في نهائي البطولة.

وكانت فايزة محمود فازت أمس الثلاثاء، على منافستها التركية، ثم لاعبة السعودية، حتى وصلت للنهائي، واستطاعت اليوم أن تتغلب على اللاعبة النيجيرية وتتوج بالذهب.

وتُشارك مصر في البطولة ببعثة مكونة من 21 لاعبًا ولاعبة هم: إسلام رضا، أحمد المحص، خالد عبد السلام، سامح عيد، إيهاب محمد حسن، مروان نبيل، عبد الرحمن عبد الوهاب، سيد محمد أحمد، إبراهيم حمدتو، ممدوح السيد، حسان حفنى، حسام حسنى، أيمن كمال، علا محمود، فائزة محمود، هناء أحمد، سماح عبد العزيز، لمياء شحاتة، هاجر إبراهيم، منى محمد، فوزية غمرى، عصام محمود.

وتضم البعثة الجهاز الفنى المكون من: رامي جاسر المدير الفنى للرجال، جمال زينهم المدير الفنى للسيدات، نصر طويقى مدربا، محمد الصافى إداريا، ويترأس البعثة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة والمشرف العام على النشاط الباراليمبى باتحاد تنس الطاولة.