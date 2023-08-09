17 لاعبا و3 في الانتظار.. قائمة بلدية المحلة الأولية للموسم الجديد

أعلن مسئولو نادي بلدية المحلة عن قائمة الفريق الأولية استعدادا للموسم الجديد 2023/2024.

وشهدت القائمة تسجيل 17 لاعبا،بينما تم وضع ثلاثة في قائمة الانتظار.

وكانت فترة القيد الأولية، قد انتهى بالأمس، على أن تبدأ فترة القيد الثانية اليوم وتستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل.

وجاءت قائمة بلدية المحلة، نسخة موسم 2023/2024، على النحو التالي:

قائمة بلدية المحلة لموسم 2023/2024

حراسة المرمى: محمود ماهر ومحمود الجزار، وأحمد حسين.

خط الدفاع: محمد عبدالرازق والسيد زايد، وإبراهيم صلاح وحسام وحسن، وإسلام رضا.

خط الوسط: أحمد حسن عبدالمجيد وأحمد حسن الجناوي، وأحمد مجدي كهربا ومتولى جمعة، وعبدالرحمن اللاهوني وإسلام مرزوق، وعبدالرحمن سمانه.

خط الهجوم: أحمد معروف وأحمد الشامي.

قائمة الانتظار في بلدية المحلة

بينما تتكون قائمة الانتظار من الثلاثي محمد فتحي وعبدالله سلام، ومحمد الصغيري.

قائمة بلدية المحلة الأولية للموسم الجديد

وتجدر الإشارة إلى أن نادي بلدية المحلة، قد عاد مجددا للتواجد في دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل، بعد غياب دام لأكثر من من 15 عاما في القسم الثاني "دوري النسيان".

وحقق بلدية المحلة فوزا كبيرا على حساب نظيره دكرنس في ختام مباريات دوري القسم الثاني "مجموعة بحري"، خلال شهر يونيو الماضي، برباعية دون رد، حيث كان بمثابة كلمة السر في ظهور ممثل محافظة الغربية مرة أخرى بين الكبار.

وصعد مع البلدية للدوري الممتاز أندية الجونة وزد في الظهور الأول للأخير تاريخيا، بينما هبطت أندية حرس الحدود وأسوان وغزل المحلة، الشقيق الأكبر للبلدية لدوري المحترفين "القسم الثاني".

ويذكر أن مسئولو بلدية المحلة، قد أعلنوا في وقت سابق، استمرار صاحب مسيرة عودة الفريق مجددا للتواجد بين الكبار، أحمد عبدالرؤوف في منصبه كمدير فني للفريق، حتى نهاية الموسم المقبل 2023/2024.