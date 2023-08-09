استعجال تقرير الصفة التشريحية فى وفاة دليفرى بدار السلام

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأربعاء، استعجال تقرير الصفة التشريحية في واقعة سقوط عامل دليڤري، من الطابق الـ12 عقب توصيله طلبات لأحد سكان العقار بسبب الإهمال في تركيب المصاعد؛ تمهيدًا لإنهاء التحقيقات.



كان تبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ حول سقوط أحد الأشخاص من علو وتوفي بشارع خيري الجندي، وبالانتقال والفحص تبين وفاة "زياد محمد"، 12 سنة، عامل دليفري بمحل الحاتي، ومقيم مركز إهناسيا بني سويف، نتيجة إصابته بكسور متفرقة بالجسم.



ودلت التحريات على أن المجني عليه قام بتوصيل طلبات بالعقار محل البلاغ بالطابق الثاني عشر عقار مكون من ١٤ طابقًا، وعقب تسليم الطلب وقيامه بفتح باب الأسانسير للنزول سقط ببير الأسانسير لعدم وجود الكابينة "متواجدة بالطابق الثالث عشر"، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.



وبسؤال كل من الشهود حارس العقار "أمين محمود"، ٣٦ سنة، ومقيم محل البلاغ، و"تامر جمال"، ٣٩سنة، سائق، ومقيم محل البلاغ بالطابق الثاني عشر، أيدا ما جاء بالفحص ونفيا الشبهة الجنائية.



وتم اتخاذ اللازم قانونًا، والعرض على النيابة العامة.