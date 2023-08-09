حقيقة اهتمام القطبين بضم المهاجم فخر الدين بن يوسف

كشف مصدر مقرب من الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم بيراميدز السابق، حقيقة اهتمام القطبين بضم المهاجم خلال الميركاتو الصيفي“2023”.

وانتهى عقد بن يوسف مع بيراميدز، بنهاية الموسم المنصرم، ليصبح بذلك لاعبًا حرًا.

مصدر مقرب من فخر الدين يكشف حقيقة اهتمام القطبين بضم المهاجم

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "شرف كبير جدا للاعب الانضمام لصفوف الأهلي، الذي يمتلك جميع مقومات النجاح المالية والفنية والإدارية".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة لم يحدث تواصل مع أي مسئول في الأهلي، باب القيد ما زال مفتوحًا حتى منتصف سبتمبر المقبل، إذ لن يكون هناك استعجال من اللاعب التونسي بشأن تحديد وجهته المقبلة".

واستطرد:" فخر الدين يمتلك في جعبته الكثير من العروض سواء بالدوري السعودي وتحديدا أندية دوري روشن الممتاز، أو حتى في الدوري المصري، مثل فاركو وزد وفيوتشر، والجونة والمصري وسيراميكا وغيرهم".

وأردف المصدر: "كما لا يوجد أي مفاوضات رسمية من جانب نادي الزمالك، الموضوع عبارة عن كلام وكلاء لاعبين، لم يرتقي لمرحلة الجدية".

وزاد: "نحن لا نتعامل مع وكلاء لاعبين، إذ كانت هناك جدية من جانب مسئولو القلعة البيضاء، فعليهم التقدم بعرض رسمي للبت في الموضوع، أما غير ذلك لن يكون هناك اهتمام".

وعن إمكانية عودة اللاعب مجددا لصفوف بيراميدز وتجديد عقده، أوضح المصدر:" اعتقد ستكون هناك صعوبة كبيرة للغاية، في تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع".

وواصل:" مسئولو بيراميدز، أعلنوا مؤخرا التعاقد مع الكونغولي الدولي فيستون ماييلي، هداف الكونفيدرالية الإفريقية وفريق يانج أفريكانز التنزاني السابق".

وأتم قائلا:" المهاجم التونسي الآن في مرحلة المفاضلة بين العروض المتاحة أمامه لاختيار الأفضل والأنسب له، بما يتناسب مع طموحاته وأهدافه خلال المرحلة المقبلة".

وتجدر الإشارة إلى أن فخر الدين بن يوسف، قد انضم لصفوف بيراميدز في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، قادما من نادي الإسماعيلي، عقب انتهاء عقده رسميا مع قلعة الدراويش.

وشارك فخر الدين بن يوسف مع بيراميدز في 67 مباراة، سجل خلالها 16 هدف، وصنع 4 لزملائه في الفريق السماوي.