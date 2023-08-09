في ذكرى رحيله.. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بـ محمود درويش؟

تحل اليوم ذكرى رحيل الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش الذي أثرى العالم العربي بدواوينه الشعرية، فعلى الرغم من وفاته إلا أنه ما زال صاحب تأثير كبير في نفوس الأجيال الجديدة.

ويتردد اسم محمود دوريش باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتزامن مع ذكرى رحيله، نقدم لكم من خلال هذه السطور إحياء رواد السوشيال ميديا ذكرى وفاته.

أحيى أحمد أطاوني ذكرى رحيل الشاعر محمود درويش عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "الذكرى الـ15 لرحيل الشاعر محمود درويش وداعا درويش نرسيس ليس جميلاً كما ظنّ لكن صُنَّاعَهُ ورَّطوهُ بمرآته فأطال تأمُّلَه في الهواء المقَطَّر بالماء ... لو كان في وسعه أن يرى غيره لأحبَّ فتاةً تحملق فيه وتنسى الأيائل تركض بين الزنابق والأقحوان ...ولو كان أَذكى قليلاً لحطَّم مرآتَهُ، ورأى كم هو الآخرون ولو كان حراً لما صار أسطورة".

وقال محمد الأمين في منشور له: "في ذكرى وفاة الشاعر الحر محمود درويش القمحُ مُرُّ في حقول الآخرين، والماءُ مالح.. والغيم فولاذٌ.. وهذا النجمُ جارح.. وعليك أن تحيا وأن تحيا... وأن تعطي مقابلَ حبَّةِ الزيتون جِلْدَكْ..! كَمْ كُنْتَ وحدكْ..لاشيء يكسرنا.. فلا تغرقْ تماما".

وشاركت رنا أبو هنا منشور وقالت: "لأنك شاعرٌ بحجم وطن نحتفي بكَ على الدوام، في التاسع من أغسطس نذكر لحظة الغياب لا شيء يوجعني في الغياب سوى عزلة الكون..وفي حضرة الموت لا نتشبّث إلا بصحة أسمائنا.. محمود درويش".

كما أحيت سلمى أنور ذكرى وفاة محمود درويش عبر "فيس بوك"، وكتبت: "دع عنك قسوة درويش وبيته الجازم بأنها لا تحبك أنت...إن أعجبها مجازك، وإن صرت شاعرها.. فهي تحبك أنت".