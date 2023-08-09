الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نماذج الأسئلة والإجابات الرسمية لامتحانات الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

نماذج الأسئلة والإجابات الرسمية لامتحانات الثانوية العامة “2022- 2023”، ارتفعت معدلات البحث عبر محرك “جوجل” بين طلاب وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية، للاطلاع على الاجابات الرسمية قبل اللجوء لعمل تظلمات على نتائج الثانوية العامة.

نماذج أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج الأسئلة والإجابات الرسمية لامتحانات الثانوية العامة “2022- 2023”، عبر الرابط التالي: من هنا.

ويتبع طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم، الخطوات التالية للاطلاع على كراسة الإجابة، اولا طباعة نموذج الإجابة من موقع الوزارة فى المادة التي يتظلم فيها الطالب، والتوجه إلى الكنترول للاطلاع فى المواعيد التى تم تحديدها على موقع الوزارة.

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رابط تقديم طلبات تظلمات نتائج الثانوية العامة 2023

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أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 وطرق التسجيل إلكترونيا

تظلمات الثانوية العامة 2023

وحددت الوزارة، موعد بدء الاطلاع من الساعة التاسعة صباحا، ويمنع اصطحاب التليفون المحمول داخل الكنترول، كما يمنع اصطحاب معلم المادة، يسمح لولي الأمر بمرافقة الطالب أثناء الإطلاع.

وتقوم الكنترولات، تسليم الطالب صورة من كراسة الإجابة فى المادة المتظلم فيها، التأكد من أنها كراسة الإجابة الخاصة بالطالب من خلال الكود الموجود.

كما يتم تسليم الطالب ورقة بيضاء لكتابة الملاحظات التى يراها فى كراسة الإجابة، و تسليم ورقة الملاحظات للمسؤول عن حجرة الاطلاع، وسيتم فحص ملاحظات الطالب حول ورقة الإجابة من قبل الكنترول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه فى حالة ثبوت أحقية الطالب فى درجات زيادة يتم إضافتها من خلال لجنة متخصصة، يتم إخطار مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب المتظلم إذا كان ناجح من الدور الأول.

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