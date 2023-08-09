الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط تقديم طلبات تظلمات نتائج الثانوية العامة 2023

جريدة الدستور

رابط تقديم طلبات تظلمات نتائج الثانوية العامة 2023، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، عبر محركات البحث جوجل، مع بدء إطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم، الذي بدأت أمس الأربعاء بجميع كنترولات التصحيح.

رابط تقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة 2023

وتواصل الكنترولات، اطلاع طلاب تظلمات الثانوية العامة 2023 المتظلمين من نتائجهم،  على صور كراسات الإجابة في المواد المتظلمين منها، لليوم الثاني على التوالي.

وتحدد الوزارة امكان استقبال طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم، والموعد المحدد لهم عبر موقع الوزارة الخاص بالتظلم.

ويمكن للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تظلمات من نتائج الثانوية العامة الدخول عبر الرابط التالي: من هنا.

 في حالة اثبات درجات زيادة للطالب في مرحلة التظلم، سوف يتم اخطار مكتب التنسيق من وزارة التربية والتعليم بالدرجات الزيادة وتعديل شهادة الطالب بعد الزيادة.

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أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 وكيفية تقديم تظلم أونلاين

خطوات تقديم طلبات تظلمات من نتائج الثانوية العامة 2023

 خطوات إطلاع الطلاب الثانوية العامة على النتيجة 

ونرصد خطوات إطلاع طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم على كراسة الإجابة، كالتالي:

 طباعة نموذج الإجابة من موقع الوزارة فى المادة التي يتظلم فيها الطالب، والتوجه إلى الكنترول للاطلاع فى المواعيد التى تم تحديدها على موقع الوزارة.

ـ يبدأ اطلاع الطلاب من الساعة التاسعة صباحا، ويمنع اصطحاب التليفون المحمول داخل الكنترول، كما يمنع اصطحاب معلم المادة، يسمح لولي الأمر بمرافقة الطالب أثناء الإطلاع.

ـ تسليم الطالب صورة من كراسة الإجابة فى المادة المتظلم فيها، التأكد من أنها كراسة الإجابة الخاصة بالطالب من خلال الكود الموجود.

ـ سيتم تسليم الطالب ورقة بيضاء لكتابة الملاحظات التى يراها فى كراسة الإجابة، و تسليم ورقة الملاحظات للمسؤول عن حجرة الاطلاع، وسيتم فحص ملاحظات الطالب حول ورقة الإجابة من قبل الكنترول.

ـ فى حالة ثبوت أحقية الطالب فى درجات زيادة يتم إضافتها من خلال لجنة متخصصة، يتم إخطار مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب المتظلم إذا كان ناجح من الدور الأول.

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