أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 وطرق التسجيل إلكترونيا

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023.. من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل”.

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ويبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية بمحافظات مصر عن أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 وتسجيل المواد التي يرغب في تسجيلها وتقديم التظلم، ويستطيع الطلاب الدخول عبر بوابة تظلمات الثانوية العامة 2023 إلكترونياً وكتابه البيانات الخاصة بالطالب وتسجيل المادة: أضغط هنا.

وتزامناً مع اهتمام الكثير أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية بمحافظات مصر لمعرفة اماكن تظلمات الثانوية العامة 2023، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية ابرز العناوين واماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 لتوفير الوقت على طلاب الشهادة الثانوية 2023.

اماكن تظلمات الثانوية العامة 2023

عنوان لجنة النظام والمراقبة محافظة القاهرة القاهرة القطاع أ

مقرها مدرسة السنية الثانوية بنات بالسيدة زينب، تليفون 23958589، ومدينة التعليم بالسادس من أكتوبر، تليفون 38363913.

وتختص باستمارات المديريات والإدارات التالية: محافظة الجيزة إدارات «بولاق الدكرور – العجوزة – أوسيم – الهرم – البدرشين – العياط – أبو النمرس – الحوامدية – الدقي – منشأة القناطر – الشيخ زايد – أكتوبر – كرداسة – الواحات البحرية»، ومحافظة الفيوم ومحافظة بني سويف.

موقع لجنة النظام والمراقبة للثانوية العامة قطاع القاهرة ب

مقرها مدرسة الخديوية الثانوية بنين شارع بورسعيد بالسيدة زينت، تليفون 23924134.

وتختص باستمارات المديريات والإدارات الآتية: حدائق القبة – السيدة زينب – روض الفرج – الساحل – شبرا – الشرابية – الزاوية الحمراء – الوايلي – منشأة ناصر – وسط القاهرة – باب الشعرية – غرب القاهرة – مصر الجديدة – النزهة – المعادي – حلوان – التبين – القاهرة الجديدة – المعصرة – المستقبل – الشروق – الزيتون – عابدين – البساتين ودار السلام.

لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة ج

مقرها مدرسة الحلمية الإعدادية القديمة بنين شارع مصطفى فاضل بجوار الخديوية الثانوية، تليفون 23928106.

وتختص باستمارات المديريات والإدارات الآتية: الخليفة والمقطم – مصر القديمة – شرق مدينة نصر – غرب مدينة نصر – الصف – أطفيح – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – العمرانية – الوراق – محافظة المنوفية – البحر الأحمر.

لجنة النظام والمراقبة محافظة القاهرة د

مقرها مدرسة شبرا الخيمة الفنية التجارية بنات إدارة غرب شبرا الخيمة 1 شارع منتزه محمد علي أمام معهد التعاون الزراعي، تليفون 44477785.