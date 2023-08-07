لطلاب الثانوية العامة 2023.. تعرف على الكليات المتاحة في كل الشعب

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن الكليات المتاحة حاليا لهم، بالتزامن مع اليوم الثالث للتنسيق فى هذا السياق تنشر "الدستور" الكليات التى مازالت متاحة للطلاب فى كل الشعب وهى كالتالي:

كليات المرحلة الاولى 2023 علمي علوم

الكليات المتاحة لشعبة علمي علوم :

* كلية الطب

* كلية طب الأسنان

* كلية الصيدلة

* كلية العلاج الطبيعي

* كلية الملاحه وعلوم الفضاء ببني سويف

* كلية العلوم الصحية التطبيقيه

* كلية الطب البيطرى

* كلية التمريض

* كلية حاسبات ومعلومات "بايو ميديكال أو بايونفورماتيكس"

* كلية العلوم

* كلية تجاره إنجلش

* كلية الإقتصاد والعلوم السياسيه

* كلية الألسن

*كليه الاعلام

* كلية الفنون الجميلة

* كلية الفنون التطبيقية

* كليات التربية والتربية النوعية

* كلية علوم البترول والتعدين بمطروح

* كلية حقوق إنجليزي

* كلية اللغات والترجمة

* كلية دار العلوم

* كلية الآداب

* كلية حقوق

* كلية تجارة

* كلية رياض الأطفال

* كلية الإقتصاد المنزلي

* المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب

* كلية التربية الرياضية

* كلية السياحة والفنادق

* كلية الزراعة

* كلية البحريه

* كلية الجويه

* كلية الحربيه

* كلية الشرطه

كليات المرحلة الاولى 2023 علمي رياضة

_الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة:

* كلية هندسة التعدين والبترول

* كلية الهندسة

* كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببنى سويف

* كلية حاسبات ومعلومات

* كلية تجاره إنجلش

* كلية العلوم

* كلية علوم البترول والتعدين بمطروح

* كلية الفنون التطبيقيه

* كلية التربية

* كلية التربية النوعيه

* المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب

* كلية حقوق إنجلش

* كلية التربيه الرياضيه

* كلية حقوق

* كلية تجارة

* كلية رياض الأطفال

* كلية الإقتصاد المنزلي

* كلية السياحة والفنادق

* كلية الزراعة

* كلية البحريه

* كلية الجويه

* كلية الحربيه

* كلية الشرطه

كليات المرحلة الاولى 2023 ادبي

الكليات المتاحة شعبة أدبي :

* كلية الإقتصاد والعلوم السياسيه

* كلية علوم الآثار

* كلية تجاره إنجلش

* كلية الألسن

* كلية الإعلام

* كلية الجغرافيا والمساحه

* كلية الفنون الجميلة

* كلية التربية

* كلية التربية النوعية

* كلية حقوق إنجلش

* كلية اللغات والترجمه

* كلية دار العلوم

* كلية رياض الأطفال

* كلية الآداب

* كلية الخدمه الإجتماعية

* كلية الإقتصاد المنزلي

*كلية حقوق

* كلية تجارة

* المعاهد العليا للغات والترجمه

* المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا

* كلية البحريه

* كلية الجويه

* كلية الحربيه

* كلية الشرطه