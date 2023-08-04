بالخطوات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.. تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023

على مدار 5 ايام متتالية يستقبل موقع التنسيق الالكتروني 2023 طلبات تسجيل الرغبات 2023 على موقع وزرة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 المراحل الأولى لتنسيق الجامعات 2023 وفقًا للدرجات التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي للشعبتين العلمية والأدبية.

خطوات تسجيل الرغبات 2023

1- إدخال رقم الجلوس على موقع التنسيق الإلكتروني 2023

في هذه الخطوة يجب عليك إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التى تسلمتها من المدرسة.

2- عرض الرغبات المسجلة سابقاً

إذا كان قد سبق لك تسجيل رغباتك على موقع التنسيق الإلكتروني 2023 في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

3- البيانات الأساسية

في هذه الخطوة يجب عليك التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.

4- إدخال/تعديل قائمة الرغبات

بعد ذلك يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها. في أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذي تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافي، واجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التى تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن)، وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

يمكنك أيضًا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضًا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات الى أعلى أو أسفل القائمة وفقاً لرغباتك.

5- تسجيل الرغبات 2023

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيًا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل إلكترونيًا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيًا ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف وفي حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا.

6- طباعة استمارة الرغبات

فى حالة رغبتك فى طباعة رغباتك اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.

موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة 2023

ويتبع طلاب الثانوية العامة 2023 الخطوات السابقة عبر تسجيل الرغبات 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني 2023 من هنـا https://tansik.digital.gov.eg

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى علمي علوم، 362 درجة فأكثر.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى علمي رياضة 342 درجة فأكثر.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى أدبي، 289.5 درجة فأكثر.