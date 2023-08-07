الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 وكيفية تقديم تظلم أونلاين

الثانوية العامة
الثانوية العامة

فتحت وزارة التربية والتعليم  باب تظلمات الثانوية العامة 2023 للطلاب والتي تستمر لمدة أسبوعين، وخصصت الوزارة رابط للطلاب لتسجيل المواد الراغبون في التظلم عليها بعد دفع الرسوم التي تحددها الوزارة، وتعرض الدستور اماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 ورسوم التظلمات.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023  

خصصت التعليم أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في المحافظات، فلطلاب محافظات الدقهلية، الشرقية، دمياط، تكون تظلمات الثانوي العامة 2023 ، داخل مدرسة المنصورة، بمكان لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب) ، وفي محافظة الاسكندرية ومطروح والغربية وكفر الشيخ، والبحيرة، في قطاع الاسكندرية قطاع (ا) في مدرسة المشير أحمد اسماعيل بشارع المنشأ بجوار استاد الاسكندرية.

لينك بوابة تظلمات الثانوية العامة 2023 والرسوم المستحقة في المادة

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالدرجات لكليات القمة

وفي محافظتا شرق الدلتا، في مدرسة المنصورة الثانوية بنين، بشارع أحمد ماهر، وتضم 4 محافظات الدقهلية، الشرقية ودمياط،  وفي محافظات شمال الصعيد، وتشمل المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، ومقرها مدرسة ناصر الثانوية العسكرية، بجوار هيئة الأبنية التعليمية، وفي محافظات جنوب الصعيد، وتشمل قنا، الأقصر، البحر الأحمر، ومقرها لجنة النظام والمراقبة بجوار مستشفى الهلال.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم تظلمات الثانوية العامة والتي بدأت من يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة أسبوعين.

وتم تحديد رسوم تظلمات الثانوية العامة على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة ٢٠٠ جنيها، ويتم التقديم على موقع التظلمات من خلال هذا الرابط هنا.

بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاري تحميل كراسات أسئلة الامتحانات من خلال هذا الرابط من هنا.

ويكون الإطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، إنه سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.

txt

تنسيق كلية ألسن من أدبي 2023.. تفاصيل

تظلمات الثانوية العامة وزارة التعليم العالي وزارة التربية والتعليم أماكن تظلمات الثانوية العامة رسوم تظلمات الثانوية العامة أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل جلسة الخطيب وسيد عبدالحفيظ.. تفسير للقرار ورفض لأى منصب

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة

تجديد حبس طفل تسبب فى وفاة فتاتين بشبين القناطر

صراع رباعى على ضم هداف الزمالك والدورى الممتاز السابق

فى ظل تراجع الأسعار.. هل يبحث المستثمرون فى الذهب عن بديل؟

السجن عامين لعامل هتك عرض مهندسة فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية