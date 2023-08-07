أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 وكيفية تقديم تظلم أونلاين

فتحت وزارة التربية والتعليم باب تظلمات الثانوية العامة 2023 للطلاب والتي تستمر لمدة أسبوعين، وخصصت الوزارة رابط للطلاب لتسجيل المواد الراغبون في التظلم عليها بعد دفع الرسوم التي تحددها الوزارة، وتعرض الدستور اماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 ورسوم التظلمات.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023

خصصت التعليم أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في المحافظات، فلطلاب محافظات الدقهلية، الشرقية، دمياط، تكون تظلمات الثانوي العامة 2023 ، داخل مدرسة المنصورة، بمكان لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب) ، وفي محافظة الاسكندرية ومطروح والغربية وكفر الشيخ، والبحيرة، في قطاع الاسكندرية قطاع (ا) في مدرسة المشير أحمد اسماعيل بشارع المنشأ بجوار استاد الاسكندرية.

وفي محافظتا شرق الدلتا، في مدرسة المنصورة الثانوية بنين، بشارع أحمد ماهر، وتضم 4 محافظات الدقهلية، الشرقية ودمياط، وفي محافظات شمال الصعيد، وتشمل المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، ومقرها مدرسة ناصر الثانوية العسكرية، بجوار هيئة الأبنية التعليمية، وفي محافظات جنوب الصعيد، وتشمل قنا، الأقصر، البحر الأحمر، ومقرها لجنة النظام والمراقبة بجوار مستشفى الهلال.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم تظلمات الثانوية العامة والتي بدأت من يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة أسبوعين.

وتم تحديد رسوم تظلمات الثانوية العامة على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة ٢٠٠ جنيها، ويتم التقديم على موقع التظلمات من خلال هذا الرابط هنا.

بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاري تحميل كراسات أسئلة الامتحانات من خلال هذا الرابط من هنا.

ويكون الإطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، إنه سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.