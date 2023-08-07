الإثنين 07 أغسطس 2023
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تحقيقات ومتابعات

لينك بوابة تظلمات الثانوية العامة 2023 والرسوم المستحقة في المادة

جريدة الدستور

فتحت وزارة التربية والتعليم بوابة تظلمات الثانوية العامة 2023، وذلك لمدة أسبوعين وخصصت رابط عبر موقع الوزارة لتسجيل تظلمات الثانوية العامة 2023، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل تظلمات الثانوية العامة 2023.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم تظلمات الثانوية العامة بقيمة 200 جنيه لكل مادة على أن يتم تسديد الرسوم المقررة لتظلمات من نتيجة الثانوية العامة  على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصرى، ويتم التقديم على موقع التظلمات بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الإطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

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وبعد تسديد رسوم تظلمات الثانوية العامة والتقديم على الموقع، سيتم تحديد موعد للاطلاع على المادة المراد التظلم عليها، وكل ورقة طالب عليها باركود يخص الطالب بحيث أن الورقة تثبت بكل تفاصيلها أنها خاصة بالطالب صاحب الشأن.

وأكدت الوزارة أنه من حق الطالب مشاهدة ورقة إجابته والاطلاع عليها، يذهب الطالب إلى الكنترول لكتابة ملاحظاته للتأكد من أن التصحيح منضبط، فى حالة حصول الطالب على زيادة فى درجاته سيتم إخطار مكتب تنسيق الجامعات بالدرجات الجديدة للطالب.

و فى حالة وجود أي خطأ في التصحيح سيقبل التظلم فورا وسيتم المراجعة على الفور وحصول الطالب على حقه، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم رابط بوابة تظلمات الثانوية العامة 2023 بدءًا من الخميس الماضي 3 أغسطس الجاري ولمدة أسبوعين على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.

 ويستطيع الطالب الدخول عبر بوابة تظلمات الثانوية العامة من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا ، ويتم تسجيل الدخول بالبريد الموحد ، وبعدها اتبع التعليمات الظاهرة أمامك . 

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