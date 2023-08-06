"التعليم" تتيح كراسات أسئلة امتحانات الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كراسات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقع الوزارة، لجميع المواد وللشعب الثلاث (الأدبية، علمي علوم، علمي رياضة)، لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة بالشعب الثلاث تحميل كراسات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر هذا الرابط:

bit.ly/3rQCRXl

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس، عن إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ويمكن الإطلاع على نماذج الإجابة عبر الرابط التالى:

‏https://moe.gov.eg/ar/exam_answer_forms/