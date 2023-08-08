"بدلوا النموذج".. حقيقة منشور متداول عن اطلاع تظلمات الثانوية العامة 2023

تداول رواد السوشيال ميديا، منشورا لطالب يدعى أسامة، حيث قال الطالب فى منشوره المتداول: «رحت التظلم لقيت إجاباتى متصححة على نموذج د وأنا نموذج ج.. ومظلل فى البابل شيت على ج شطبوا عليها وظللوا على د.. راجعت الإجابات مع ج طلع ليا 28 درجة فى العربي».

من جانبها، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن حقيقة المنشور المتداول مؤكدة أن هذا ليس له أى أساس من الصحة، والنماذج يتم تصحيحها وفقًا للمطابقة بنموذج الإجابة، وأشارت المصادر خلال تصريحاتها إلى أن أى طالب له حق فى التظلم سوف يحصل عليه أيًا كانت الدرجات قليلة أو كثيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تناشد أولياء الأمور عدم الانسياق وراء منشورات السوشيال ميديا، والالتزام فقط بما يصدر من بيانات رسمية.

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أماكن الاطلاع على تظلمات الثانوية العامة 2023 التى قد بدأت اليوم 8 أغسطس والأماكن كالتالى:

عنوان لجنة النظام والمراقبة محافظة القاهرة القاهرة القطاع أ

مقرها مدرسة السنية الثانوية بنات بالسيدة زينب، تليفون 23958589، ومدينة التعليم بالسادس من أكتوبر، تليفون 38363913.

وتختص باستمارات المديريات والإدارات التالية: محافظة الجيزة إدارات «بولاق الدكرور – العجوزة – أوسيم – الهرم – البدرشين – العياط – أبوالنمرس – الحوامدية – الدقي – منشأة القناطر – الشيخ زايد – أكتوبر – كرداسة – الواحات البحرية»، ومحافظة الفيوم ومحافظة بني سويف.

موقع لجنة النظام والمراقبة للثانوية العامة قطاع القاهرة ب

مقرها مدرسة الخديوية الثانوية بنين شارع بورسعيد بالسيدة زينت، تليفون 23924134.

وتختص باستمارات المديريات والإدارات الآتية: حدائق القبة – السيدة زينب – روض الفرج – الساحل – شبرا – الشرابية – الزاوية الحمراء – الوايلي – منشأة ناصر – وسط القاهرة – باب الشعرية – غرب القاهرة – مصر الجديدة – النزهة – المعادي – حلوان – التبين – القاهرة الجديدة – المعصرة – المستقبل – الشروق – الزيتون – عابدين – البساتين ودار السلام.

لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة ج

مقرها مدرسة الحلمية الإعدادية القديمة بنين شارع مصطفى فاضل بجوار الخديوية الثانوية، تليفون 23928106.

وتختص باستمارات المديريات والإدارات الآتية: الخليفة والمقطم – مصر القديمة – شرق مدينة نصر – غرب مدينة نصر – الصف – أطفيح – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – العمرانية – الوراق – محافظة المنوفية – البحر الأحمر.

لجنة النظام والمراقبة محافظة القاهرة د

مقرها مدرسة شبرا الخيمة الفنية التجارية بنات إدارة غرب شبرا الخيمة 1 شارع منتزه محمد علي أمام معهد التعاون الزراعي، تليفون 44477785.