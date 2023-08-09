تظلمات الثانوية العامة.. طالب يرصد 40 درجة في التصحيح وأخرون يفقدون بالأمل

بدأت كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة في إطلاع الطلاب على صورة خاصة من أوراق إجاباتهم للاطلاع عليها وتسجيل ملاحظاتهم.

وقال الطالب حسام أسامة، حاصل على مجموع ٥٧%، شعبة علمي رياضة، إنه بعد الاطلاع على كراسة إجابته، لم يجد أي أخطاء في التصحيح أو عملية رصد وجمع الدرجات، ما إصابة بحالة من الإحباط، بعد أن كان متعشما ولديه أمل في أن تنقذه التظلمات.

وأضاف الطالب أن الأسئلة خدعتهم، وكان يتوقع أن حلوله صحيحة، لكن ذلك كان قبل الاطلاع على نماذج الإجابات التي أعلنتها الوزارة.

الطالب محمد إبراهيم، حاصل على مجموع ٦٠%، شعبة أدبي، قال إنه بعد الاطلاع على صورة إجاباته، وجد أنه فقد ما يقرب من ٤٠ درجة في 7 مواد، أخطاء جمع ورصد درجات بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.

وناشد الطالب وزارة التربية والتعليم النظر في ملاحظاته وإعادة جمع درجاته للحصول على حقوقه.

وقالت الطالبة هبة إبراهيم، حاصلة على مجموع ٥٥%، شعبة علمي علوم، إن لديها أمل في نتيجة التظلمات بعد أن دونت ملاحظاتها في أخطاء جمع ورصد الدرجات.

وفي السياق، ترصد “الدستور” خطوات إطلاع طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم على كراسة الإجابة، كالتالي:

-طباعة نموذج الإجابة من موقع الوزارة فى المادة التي يتظلم فيها الطالب، والتوجه إلى الكنترول للاطلاع فى المواعيد التى تم تحديدها على موقع الوزارة.

ـ يبدأ اطلاع الطلاب من الساعة التاسعة صباحا، ويمنع اصطحاب التليفون المحمول داخل الكنترول، كما يمنع اصطحاب معلم المادة، يسمح لولي الأمر بمرافقة الطالب أثناء الإطلاع.

ـ تسليم الطالب صورة من كراسة الإجابة فى المادة المتظلم فيها، التأكد من أنها كراسة الإجابة الخاصة بالطالب من خلال الكود الموجود.

ـ سيتم تسليم الطالب ورقة بيضاء لكتابة الملاحظات التى يراها فى كراسة الإجابة، و تسليم ورقة الملاحظات للمسؤول عن حجرة الاطلاع، وسيتم فحص ملاحظات الطالب حول ورقة الإجابة من قبل الكنترول.

ـ فى حالة ثبوت أحقية الطالب فى درجات زيادة يتم إضافتها من خلال لجنة متخصصة، يتم إخطار مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب المتظلم إذا كان ناجح من الدور الأول.