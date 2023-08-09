الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"بوتين" يعتمد الروبل فى بيع الصادرات الزراعية

بوتين
بوتين

أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما بسداد ثمن الصادرات الزراعية الروسية بالروبل بدلا من الدولار، على أن يبدأ تطبيق القرار ويدخل حيز التنفيذ  في 1 نوفمبر المقبل، وذلك فى إطار التخلى عن العملة الأمريكية.

وقال الكرملين في بيان اليوم إنه وفقا للقرار الجديد، يمكن للمشترين الأجانب فتح حسابات خاصة مقومة بالروبل أو بعملات معينة في بنوك روسية معتمدة لهذا الغرض، ثم استخدامها في عمليات تسوية الصادرات الزراعية، وذلك وفق قناة “روسيا اليوم”.

ووفقا للبيان يجب على الحكومة الروسية في غضون 30 يوما تحديد قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للمرسوم.

بوتين: إعلان حالة الطوارئ على أراضي روسيا

هذا وأحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إلى مجلس الدوما مشروع قانون يتيح لروسيا عدم إبلاغ مجلس أوروبا والأمم المتحدة بإعلان حالة الطوارئ على أراضي روسيا.

وينص المشروع على تعديل القانون الدستوري الفيدرالي الضابط لأحكام إعلان حالتي الطوارئ والأحكام العرفية" في روسيا.

وأشارت المواد الملحقة إلى أن اتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولات المصادق عليها لم تعد تنسحب على روسيا، مما يسوّغ هذا التعديل.

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