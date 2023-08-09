طرح فيلم "The Secret Kingdom" بدور العرض اليوم

أطلقت دور العرض المصرية قبل قليل، فيلم "The Secret Kingdom" وهو الفيلم العالمي الذي ينتظره محبي الأعمال الخيالية، ويأتي ذلك بالتزامن مع عرضه بدول العالم، وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل فيلم "The Secret Kingdom".

فيلم The Secret Kingdom

فيلم The Secret Kingdom تدور قصته حين تكمن مملكة خيالية أسفل غرفة الصبي الذي يدعى “بيتر” وشقيقته التي تدعى فرايتي" وخلال الأحداث يجدان أنهما يجب عليهما حماية تلك المملكة من عدو قديم، فسرعان ما يخوض الشقيقان مغامرات لكي يجمعا خمس كنوز روحانية لأجل حماية المملكة وسط أجواء من الإثارة والتشويق، حيث يدخل الجمهور في مغامرة سينمائية تصل مدتها إلى 98 دقيقة.

أبطال فيلم "The Secret Kingdom"

يشارك في البطولة فيلم The Secret Kingdom عدد كبير من النجوم منهم عليلا براون وأليس باركنسون وسام إيفرينجهام وداريوس ويليامز وجابرييل تشان وبيث شامبيون والفيلم من تأليف وإخراج مات دراموند.

الفيلم الجديد من إنتاج أستراليا وهو ناطق باللغة الإنجليزية وتم إطلاقه خلال شهر أبريل الماضي في أستراليا وعرض بدول الوطن العربي هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، وحقق الفيلم إيرادات مميزة في عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية،

ويأتي عرض الفيلم بعد موجة من الأفلام الأجنبية التي عرضت في مصر خلال الفترة الماضية وحققت نجاحات كبيرة للغاية منها فيلم أوبنهايمر.