الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"عربية النواب": مصر حريصة على دعم واستقرار السودان وسلامة أراضيه

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصريحات المتحدث باسم الخارجية السودانية خالد إبراهيم، التي أكد خلالها أن العلاقات السودانية المصرية راسخة وأن التفاهم مع القاهرة أمر مهم للقمة وتوجيهه الشكر لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، على وقوفهم بجوار الشعب السوداني، بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخي و المحوري الذي تقوم به مصر تجاه الأشقاء السودانيين لعودة الأمن والاستقرار إلى دولة السودان.

وأعلن " أباظة " في بيانٍ أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن مصر هي أقرب الدول للسودان والعلاقات الراسخة بين البلدين تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين، وأن تفهم مصر بما يدور في السودان هو أمر جيد لذلك رحبنا بقمة دول جوار السودان، مؤكدًا أن مصر حريصة كل الحرص على وحدة وسلامة السودان.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن الجهود المصرية تجاه السودان تجد ارتياحًا كبيرًا وقبولًا طيبًا في نفوس السودانيين لأن مصر هي الأقرب وهي التى تعلم ما يدور في السودان، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لتنفيذ رؤية مصر لتحقيق الاستقرار داخل السودان والتي تتمثل في الحفاظ الحقيقي على سيادة السودان وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل خارجي والتعامل مع الأزمة باعتبارها شأنًا سودانيًا داخليًا حتى لا يجرى إعاقة جهود احتوائها وتطويل أمدها.

وأشار إلى أن دول الجوار تتأثر بما يدور فى السودان باعتبارها دولة مؤثرة إقليميًا والتعاون فيما دول الجوار مع السودان يسهم في إيجاد آلية مشتركة للتوصل إلى حلول للأزمة.

العلاقات السودانية الشعب السوداني المتحدث باسم الخارجية السودانية دولة السودان قمة دول جوار قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

الأكثر قراءة

بيراميدز يتعاقد مع بن شرقى 3 سنوات.. والإعلان الرسمى خلال أيام

"إبراهيم" أمام محكمة الأسرة: "جوزت أخوها وعملت لأختها حقن مجهري بفلوسي"

"التنظيم والإدارة": فتح باب التقديم لوظائف شاغرة بالقاهرة فى 3 تخصصات

قبل مرور 24 ساعة من الواقعة.. القبض على قاتل كهربائي بالمنوفية

"العالم علمين".. آخر مستجدات مهرجان العلمين الجديدة وحفل رضا البحراوي

"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى دمياط والدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟