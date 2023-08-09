"عربية النواب": مصر حريصة على دعم واستقرار السودان وسلامة أراضيه

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصريحات المتحدث باسم الخارجية السودانية خالد إبراهيم، التي أكد خلالها أن العلاقات السودانية المصرية راسخة وأن التفاهم مع القاهرة أمر مهم للقمة وتوجيهه الشكر لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، على وقوفهم بجوار الشعب السوداني، بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخي و المحوري الذي تقوم به مصر تجاه الأشقاء السودانيين لعودة الأمن والاستقرار إلى دولة السودان.

وأعلن " أباظة " في بيانٍ أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن مصر هي أقرب الدول للسودان والعلاقات الراسخة بين البلدين تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين، وأن تفهم مصر بما يدور في السودان هو أمر جيد لذلك رحبنا بقمة دول جوار السودان، مؤكدًا أن مصر حريصة كل الحرص على وحدة وسلامة السودان.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن الجهود المصرية تجاه السودان تجد ارتياحًا كبيرًا وقبولًا طيبًا في نفوس السودانيين لأن مصر هي الأقرب وهي التى تعلم ما يدور في السودان، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لتنفيذ رؤية مصر لتحقيق الاستقرار داخل السودان والتي تتمثل في الحفاظ الحقيقي على سيادة السودان وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل خارجي والتعامل مع الأزمة باعتبارها شأنًا سودانيًا داخليًا حتى لا يجرى إعاقة جهود احتوائها وتطويل أمدها.

وأشار إلى أن دول الجوار تتأثر بما يدور فى السودان باعتبارها دولة مؤثرة إقليميًا والتعاون فيما دول الجوار مع السودان يسهم في إيجاد آلية مشتركة للتوصل إلى حلول للأزمة.