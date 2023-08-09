"بيت الروبي" يقترب من 120 مليون جنيه في شباك التذاكر

حقق فيلم «بيت الروبي»، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، إيرادات وصلت إلى 414.121 جنيه، ليحتل المركز الثالث في الإيراد اليومي لشباك التذاكر بعد فيلم "مرعي البريمو" بطولة الفنان محمد هنيدي، ليرتفع إجمالي إيرادات العمل إلى 119 مليونًا و418 ألف جنيه.

وتدور أحداث فيلم «بيت الروبى» حول فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية تحكّم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما، فجعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق، يقرران مواجهة المجتمع وتخطي أزمتهما، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

فيلم «بيت الروبى» من بطولة كريم عبدالعزيز، نور، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.