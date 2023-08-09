أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الأربعاء

صلى الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة التابعة للإيبارشية، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة.

وعقب صلاة الصلح صلى الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، صلوات رسامة ٤٨ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بكنائس المدينة ذاتها.

يُذكر أن الشمامسة الجدد من خريجي مدرسة "ني انجيلوس" للشمامسة التابعة للإيبارشية في دفعة عام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

وكان قد وضع نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، حجر أساس كاتدرائية السيدة العذراء بكفر عطالله سليمان التابع للإيبارشية.

وصلى القداس الإلهي الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، في الكنيسة ذاتها، وذلك قبل وضع حجر الأساس، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وسط شعبي كثيف.

يُذكر أن مساحة الكاتدرائية تبلغ ٢٣٥٠ متر مربع، وتخدم حوالي ٧٠٠ أسرة من أبناء القرية ذاتها.

وجرى العرف - عند بناء كنيسة جديدة - أن يتم وضع بعض المستندات التي توثق لزمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة والرسومات الهندسية، إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وضع حجر الأساس وصورًا للأب البطريرك والأب الأسقف، وتوضع هذه الأشياء في صندوق خشبي يوضع داخل حجر الأساس.

اللقاء الشهري لكهنة المنيا

وكان قد التقى الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، مجمع كهنة الإيبارشية في مقر المطرانية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، الذي ترأسه الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، أعقبته كلمة ألقاها نيافته بعنوان "الأيقونة القبطية"، تلتها مناقشة بعض ترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.