الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

غدًا.. الأزهر يكرِّم الفائزين فى الموسم الثالث لمسابقة "مواهب وقدرات"

د. الضويني
د. الضويني

ينظِّم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، غدًا الخميس، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة «مواهب وقدرات» في موسمها الثالث٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، والتي تُقام تحت شعار «إبداع وتميز»، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتقام الاحتفالية بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ونخبة من قيادات وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وعدد من الفنانين، والمثقفين بالمجتمع، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة «مواهب وقدرات».

وتهدف مسابقة «مواهب وقدرات» دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر

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