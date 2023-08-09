الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح العيادات الخارجية للمدنيين بالمستشفى العسكري في المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه سيتم افتتاح العيادات الخارجية بالمستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم أمام المدنيين؛ لتلقي الخدمات الطبية وذلك من خلال تواجد نخبة من الأخصائيين والاستشاريين في جميع التخصصات الطبية المتنوعة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، 15 أغسطس الجاري، في تمام الـ5 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً.

كما سيتم إجراء الجراحات المختلفة في جميع التخصصات الطبية وعلى أفضل مستوى من الخدمات الطبية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى استقبال حالات قوائم الانتظار "تأمين صحي - علاج على نفقة الدولة".

وأضاف أنه على من يرغب من المواطنين من أبناء محافظة المنوفية، في الحصول على الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم التواصل والاستفسار من خلال الأرقام التالية (0482096484 – 01122211332 – 01122239338  / واتساب  01000910662).

وأكد محافظ المنوفية، أن المستشفى العسكري بالمنوفية، تُعد صرح طبي عملاق ونقلة نوعية في المجال الطبي لما تشمله من أجهزة ومعدات طبية حديثة ومتطورة ونخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين وتوفير كل أشكال الرعاية والخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن بمختلف التخصصات الطبية مما يعود بالنفع العام على أبناء المنوفية من المدنيين والعسكريين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

أبناء المحافظة أهالي المحافظة الإنسان المصري الاستشاري أفضل محافظ الخدمات الصحية والعلاجية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

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