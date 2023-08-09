الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لحل لغز مصرع سيدة فى ظروف غامضة بالقليوبية

جثة
جثة

يكثف رجال مباحث القليوبية من جهودهم لحل لغز مصرع ربة منزل في ظروف غامضة.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من على درج منزلها بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال ذوي المتوفاة.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ بوفاة ربة منزل تدعى "م ح خ"، 35 سنة، من على درج منزلها بدائرة المركز ولقيت مصرعها فور وصولها المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتحفظ على الجثة والعرض على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وسؤال اهلية المتوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

الطب الشرعي تفريغ كاميرات المراقبة تشريح الجثة رجال المباحث ربة منزل مصرعها شبين القناطر

الأكثر قراءة

ماهر فرغلى يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل تأسيس اللجان النوعية للجماعة الإرهابية

اليابان: الردع النووى الأمريكى يعد أساسيا وفعالا لأمن البلاد

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر أغسطس 2023

الإعلامية ريهام السهلى تشكر "المتحدة" بعد تعيينها رئيسا لشبكة dmc

جلوبال تايمز: الأزمة المصرفية الأمريكية مستمرة وتقوض الثقة العالمية فى النظام المالى للدولة

اليابان: الاحتيال الإلكترونى يسجل معدلا قياسيا فى النصف الأول من 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال