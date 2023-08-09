جهود مكثفة لحل لغز مصرع سيدة فى ظروف غامضة بالقليوبية

يكثف رجال مباحث القليوبية من جهودهم لحل لغز مصرع ربة منزل في ظروف غامضة.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من على درج منزلها بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال ذوي المتوفاة.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ بوفاة ربة منزل تدعى "م ح خ"، 35 سنة، من على درج منزلها بدائرة المركز ولقيت مصرعها فور وصولها المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتحفظ على الجثة والعرض على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وسؤال اهلية المتوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.